İran'da hasta sayısı arttı, boş yatak kalmadı - Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden yükselişe geçtiği İran'da, bazı hastanelerde yatak kapasitesi doldu, boş yatak kalmadığından hastaların tedavi için bekletildiği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüs hastaları için ayrılan Mesih Daneşver Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Peyam Tebersi, hasta sayısının artması üzerine hastanede boş yatak kalmadığını söyledi. Dr. Tebersi, "Şu an hastanede boş yatak yok. Yeni hastalar, hastanenin bir köşesinde kurulan bir alanda bekletiliyor, yatak boşalınca içeri alınıyor. Bu sürede hastaların en azından oksijen ihtiyacının karşılanması için oksijen kapsülü hastalara veriliyor" dedi. Bir çok kişi oksijen kapsülü ile nefes almaya çalıştığı ifade edildi.

İRAN'DA SON DURUM

Ülkede şu an 27 binin üzerinde kişi koronavirüs tedavisi görüyor, bunlardan yaklaşık 3 bin 200'nün durumu ağır. Son açıklanan verilere göre, 11 bin 731 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.