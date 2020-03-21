İran'da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor - Son Dakika

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İran'da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor
6 saat önce
İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.
İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın sağlık birimi müdürü Dr. Leyli Hüseyni, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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