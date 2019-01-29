Son Dakika Haberleri: İran'da Hava Kirliliği

İran'da Hava Kirliliği

2 saat önce

İran'ın Meşhed'deki hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

İran'da Hava Kirliliği, System.String[]
İran'ın Meşhed'deki hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

Mehr haber Ajansı'na göre, Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'deki hava kirliliğinin 140 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Haberde, hava kirliliğindeki artış nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, kalp ve akciğer hastalarının uzun süre açık havada kalmamaları önerisinde bulunuldu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Horasan, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asya Kupasında İlk Finalist, İran'ı 3-0 ile Geçen Japonya Oldu İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Görevinden Ayrıldı

Son Dakika! BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna Alınmadı İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:25:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Hava Kirliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]