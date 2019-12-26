İran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Son Dakika
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İran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

İran'da devam eden yoğun hava kirliliği nedeniyle 13 bin 931 İranlı, kalp ve nefes alma sorunları nedeniyle hastanelere müracaat etti.

İran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor, System.String[]

İran'da devam eden yoğun hava kirliliği nedeniyle 13 bin 931 İranlı, kalp ve nefes alma sorunları nedeniyle hastanelere müracaat etti.


İran'da süregelen yoğun hava kirliliği nedeniyle 13 bin 931 vatandaş kalp ve nefes alma şikayetleriyle hastanelere müracaat ederken, ülkenin çeşitli bölgelerinde okullar tatil edildi. İran Meteoroloji Kurumu, başkent Tahran ve çevresi için yeniden hava kirliliği uyarısı yaparken, yetkililer yaşlı ve çocukları dışarı çıkmama hususunda uyardı. İran Meteorolojisi, önümüzdeki günlerde hava kirliliğinin devam edeceğini belirtirken Tahran'da bu hafta içerisinde en yüksek hava kirliliği oranı 175 metreküpe ulaştı. Başkent Tahran'da paylaşılan bu yılki hava kirliliği verilene göre, Tahran hava kirliliğinin etkili olduğu günlerden itibaren 25 gün temiz, 194 gün iyi, 57 gün sağlıksız ve 4 gün tüm gruplar için tehlikeli hava derecelerini ulaştı.


Eğitime ara verildi


Başkent Tahran başta olmak üzere, hava kirliliğinin riskli seviyelere çıkmasından dolayı Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da eğitime bu hafta ara verildi. Hava kirliliğinin Tahran'ın bazı bölgelerinde 200 mikrogram/metreküpe ulaşması nedeniyle büyük kentlerin çeşitli noktalarına ambulanslar yerleştirildi.


Tahran Valiliği, kirliliği azaltma hedefleri kapsamında kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamayı devam ettirirken, daha önce belli güzergahları kapsayan tek çift plaka düzenlemesini tüm şehirde uygulamaya koydu. Ayrıca toplu ulaşım kullanımını artırmak için toplu ulaşım fiyatları hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde yarıya düşürüldü.


13 bin 931 İranlı hastanelere müracaat etti


İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde hava kirliliğine bağlı olarak 13 bin 931 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Hastaneye müracaat edenlerin kalp ve nefes alma sorunları yaşadığını kaydeden Halidi, "Tahran, Kerec, İsfehan, Gazvin, Kum, Doğu ve Batı Azerbaycan'da etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle 13 bin 931 kişi hastanelere müracaat etti" ifadesini kullandı.


Başkent Tahran'ın coğrafi yapısı nedeniyle hava sirkülasyonun olmaması, her gün binlerce aracın Tahran'dan geçiyor oluşu ve benzindeki kalitesizlik Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında değerlendiriliyor. Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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