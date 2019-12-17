İran'da hava kirliliği nedeniyle 7 bin 916 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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İran'da hava kirliliği nedeniyle 7 bin 916 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

İran'daki hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 7 bin 916 kişi hastanelere müracaat etti.

İran'da hava kirliliği nedeniyle 7 bin 916 kişi hastanelik oldu, System.String[]

İran'daki hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 7 bin 916 kişi hastanelere müracaat etti.


İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 7 bin 916 kişinin kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı sorunlarıyla hastanelere başvurduğunu söyledi. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Halidi, ülke genelinde artmaya başlayan hava kirliliğinde 14 ile 17 Aralık tarihleri arasında 7 bin 916 kişinin hastanelere müracaat ettiğini belirterek, "İsfahan, Elburz ve Tahran'da kalp rahatsızlıkları ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere müracaat sayısı yüksek oldu" dedi.


Başkent Tahran'da 6 bin 34 kişinin ve İsfahan'da ise bin kişinin hava kirliliği nedeniyle hastanelere başvurduğunu dile getiren Halidi, "4 bin 979 kişi kalp rahatsızlıkları ve 2 bin 937 kişi nefes darlığı nedeniyle hastanelere müracaat etti" ifadesini kullandı.


Halidi, hava kirliliğine karşı hassas gruplar başta olmak üzere bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıktıklarında da maske takmaları uyarısında bulundu.


"Hava kirliliği nedeniyle dün şehri tahliye etmemiz gerekiyordu"


Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi, Tahran'da artan hava kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, başkentte hava kirliliğinin 200 mikrogram/metreküp'e ulaştığını vurgulayarak, "Dün hava kirliliği nedeniyle şehri tahliye etmemiz gerekiyordu" dedi.


Eğitime ara verildi


İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle üniversiteler dahil tüm okullar bugün de tatil ilan edildi. Tahran'la birlikte Elburz ve Doğu Azerbaycan eyaletlerindeki okulların yanı sıra İsfahan, Kum ve Save kentlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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