Son Dakika Haberleri: İran'da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi
Son Dakika Güncel İran'da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

6 saat önce

Tahran Valiliği, hava kirliliği nedeniyle başkentin güney ve güneydoğusunda yer alan ilkokulların tatil edildiğini duyurdu.

İran'da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi, System.String[]

Tahran Valiliği, hava kirliliği nedeniyle başkentin güney ve güneydoğusunda yer alan ilkokulların tatil edildiğini duyurdu.


Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Teki Zade, yarın için Tahran genelinde hava kirliliği uyarısında bulunarak, kentin güney ve güneydoğusundaki ilkokulların tatil edildiğini açıkladı. Tahran genelinde hava kirliliğinin 130 mikrogram/metreküp olduğunu belirten Teki Zade, 13 Kasım Çarşamba günü okulların tatiline ilişkin kararı ise yarın vereceklerini söyledi.


Hava kalitesi endeksinde 1 metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:


"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)" - TAHRAN

Tahran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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