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İran'da hava kirliliği rekor seviyede

6 saat önce

İran'da hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaşması nedeniyle üniversitelerde dahil ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İran'da hava kirliliği rekor seviyede, System.String[]

İran'da hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaşması nedeniyle üniversitelerde dahil ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade hava kirliliğinin yüksek seviyede olması nedeniyle Başkentte tüm okulların tatil edildiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. İran Meteoroloji Kurumu hava kirliliğinin Pazar gününe kadar devam edeceğini ve Pazartesi günü ile birlikte yağışların başlayacağını belirtti. Başkent Tahran'da hava kirliliği bugün 145 mikrogram/metreküp olarak ilan edilirken son 24 saatte hava kirliliğinin 158 mikrogram/metreküpü aştığı belirtildi.

Tahran Acil Servis Müdürü Peyman Sabiran ise başkent Tahran'ın bir çok bölgesinde acil servislerin tam hazırlık içerisinde olduğunu söyleyerek "Venek ve İnkılap meydanlarına iki mega ambulans konuldu ve Tahran'ın farklı bölgelerine de 20 ambulans yerleştirildi" dedi.

Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer almakta. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı ve 250'nin üzerindeki oranların ise kritik seviyede olduğu belirtiliyor.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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