Son Dakika Haberleri: İran'da Hava Kirliliği Trafik Kazalarından Fazla Can Alıyor

İran'da Hava Kirliliği Trafik Kazalarından Fazla Can Alıyor

1 saat önce

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının trafik kazalarında ölenlerden daha fazla olduğunu belirtti.

İran'da Hava Kirliliği Trafik Kazalarından Fazla Can Alıyor, System.String[]
Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının trafik kazalarında ölenlerden daha fazla olduğunu belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, 129'uncu Tahran İl Meclisi toplantısında konuşan Haşimi, "Hava kirliliğinden ölenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerden fazla." dedi.


Başkent Tahran'da hava kirliliğinin önüne geçmek için metro hattının arttırılması gerektiğini dile getiren Haşimi, "Dünyanın her yerinde akaryakıttan vergi alınırken İran'da destek parası veriliyor." diye konuştu.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran'ın dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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