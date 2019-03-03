Son Dakika Haberleri: İran'da Havaalanları Standartlara Uygun Değil"

İran'da Havaalanları Standartlara Uygun Değil"

1 saat önce

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkesindeki havaalanlarının standartlara uygun olmadığını belirtti.

İran'da Havaalanları Standartlara Uygun Değil
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkesindeki havaalanlarının standartlara uygun olmadığını belirtti.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da konuşan İslami, "Havaalanlarımızdan hiçbiri halkımıza yakışır standartlarda değil. Uçuşlarımızın yüzde 85'inin gerçekleştiği havaalanları dahi standartlara uygun değil." dedi.

İslami, havacılık sektörünün gelişmesinde insan faktörünün önemli olduğunu belirterek havacılık hizmet sektörünü geliştirmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

İran'da 66 havaalanı bulunuyor

İran Sivil Havacılık Organizasyonunun 2017 yılında hazırladığı rapora göre, 66 havaalanının bulunduğu İran'da iç hat seferlerinde en çok Mehrabad, Meşhed ve Şiraz havaalanları kullanılıyor. Dış hat seferlerinde ise başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile Meşhed, İsfahan ve Şiraz havaalanları ilk dört sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:14 Kaynak: AA

Tahran, Murat Kurum, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Havaalanları Standartlara Uygun Değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]