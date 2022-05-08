İran'da hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
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İran'da hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi

08.05.2022 13:41
İran'da hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi

İran'ın etnik Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

İran'ın etnik Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 2 gündür internet bağlantısının kesildiği veya hızının yavaşlatıldığı Huzistan'da güvenlik tedbirlerinin arttığı belirtiliyor.

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Medya, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika


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