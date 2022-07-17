İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu - Son Dakika
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İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu

17.07.2022 11:37
İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde Hazar Denizi'ne giren aynı aileden 2 Türk vatandaşı boğularak yaşamını yitirdi.

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde Hazar Denizi'ne giren aynı aileden 2 Türk vatandaşı boğularak yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 5 kişilik Türk aile dün Ramser'e bağlı Ketalom ve Sadatşehr kentleri arasındaki Miyanhale sahilinde Hazar Denizi'ne girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileye dün gece yerel saatle 20.00 sularında acil yardım ekipleri müdahale etti.

Olayda 45 yaşındaki baba L.S. ile 10 yaşındaki oğlu İ.S. boğularak hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 üyesi ise kurtarıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan İran Kızılayı Ramsey şehri Başkanı Ali Muhammed Fazıli, cenazelerin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği yetkilileri konuyu yakından takip ediyor.

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Kaynak: AA

Hazar Denizi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu - Son Dakika
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