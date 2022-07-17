Olayda 45 yaşındaki baba L.S. ile 10 yaşındaki oğlu İ.S. boğularak hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 üyesi ise kurtarıldı.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da Hazar Denizi'ne giren 2 Türk vatandaşı boğuldu - Son Dakika

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