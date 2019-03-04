İran'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

İran'da yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde bir ambulans helikopterin düştüğünü; kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde bir ambulans helikopterin düştüğünü; kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



İl kriz yönetimi başkanı, ambulansın hasta almak için bölgeye gittiği, elektrik hattına çarpması sonrası düşmüş olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Kazada hayatını kaybedenlerin 3'ünün uçuş ekibi, 2'sinin ise sağlık görevlisi olduğu belirtildi.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanına Bırakılan Valizlerden Koli Bandına Sarılı Bin 529 Kaplumbağa Çıktı

Erkek Bisikletçilere Yetişen Kadın Sporcu, Yarışa Ara Verilmesine Neden Oldu

BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi