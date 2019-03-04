Son Dakika Haberleri: İran'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

İran'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

23 dakika önce

İran'da yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde bir ambulans helikopterin düştüğünü; kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da Helikopter Düştü: 5 Ölü, System.String[]
İran'da yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde bir ambulans helikopterin düştüğünü; kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İl kriz yönetimi başkanı, ambulansın hasta almak için bölgeye gittiği, elektrik hattına çarpması sonrası düşmüş olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Kazada hayatını kaybedenlerin 3'ünün uçuş ekibi, 2'sinin ise sağlık görevlisi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

İran, Dünya
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