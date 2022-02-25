İran'da "Hücre 16" restoranı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da, borçlarını ödeyememeleri nedeniyle hapis cezası alan ve hayırsever biri tarafından serbest bırakılan iki genç, aynı nedenle hapse düşen mahkumlara para toplamak ve borçlarını kapatmak için hapishane restoranı açtı. Başkent'in doğusunda yer alan "Hücre 16" restoranı, hapishanenin her zaman kötü adamlarla dolu bir yer olmadığını herkese göstermek istiyor. Hücrelerin bulunduğu restorana gelen müşteriler, mahkum kıyafetleri giyerek fotoğraf da çektiriyor.