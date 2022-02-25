İran'da "Hücre 16" restoranı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da "Hücre 16" restoranı

25.02.2022 14:58

İran'ın başkenti Tahran'da, borçlarını ödeyememeleri nedeniyle hapis cezası alan ve hayırsever biri tarafından serbest bırakılan iki genç, aynı nedenle hapse düşen mahkumlara para toplamak ve borçlarını kapatmak için hapishane restoranı açtı.

İran'ın başkenti Tahran'da, borçlarını ödeyememeleri nedeniyle hapis cezası alan ve hayırsever biri tarafından serbest bırakılan iki genç, aynı nedenle hapse düşen mahkumlara para toplamak ve borçlarını kapatmak için hapishane restoranı açtı. Başkent'in doğusunda yer alan "Hücre 16" restoranı, hapishanenin her zaman kötü adamlarla dolu bir yer olmadığını herkese göstermek istiyor. Hücrelerin bulunduğu restorana gelen müşteriler, mahkum kıyafetleri giyerek fotoğraf da çektiriyor.

İran'da Hücre 16 restoranı
İran'da Hücre 16 restoranı
İran'da Hücre 16 restoranı

YORUMLAR
500
İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti Nükleer müzakereler sona yaklaşırken İran'ın temsilcisi istişareler için ülkesine gitti

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'Hücre 16' restoranı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da "Hücre 16" restoranı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement