İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önleme amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı.

Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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