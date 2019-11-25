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İran'da hükümete destek gösterisi

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İran'da hükümete destek gösterisi

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:19 Kaynak: AA
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