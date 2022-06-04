İran lideri Ali Hamaney , Humeyni'nin konuşmasının sloganlarla kesilmesi üzerine "Hasan Humeyni'nin konuşması sırasında bazıları gürültü çıkardı. Ben böyle davranışlara karşıyım, bunu herkes bilsin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İran'da Humeyni'yi anma töreninde torunu protesto edildi - Son Dakika

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