İran'da ibadet yerlerinin yeniden açılması gündemde - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni korona virüs vakasına rastlanmayan eyaletlerde ibadet yerlerinin açılabileceğini duyurdu.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Ruhani, korona virüsten temizlenen eyaletlere ilişkin, "Sağlık Bakanlığının beyaz bölge olarak açıklayacağı tüm eyaletlerde dini ibadet ve ziyaret yerleri tekrar açılabilecek" dedi.



Sosyal mesafe kısıtlamalarının geçerli olduğunu vurgulayan Ruhani, korona virüsle mücadelenin tamamen bittiği yönünde yanlış bir düşüncenin oluşmaması gerektiğine işaret etti. Ruhani, "Korona virüsün ne zaman sona ereceğini henüz bilemeyiz. Çünkü şu ana kadar herhangi bir ilaç veya aşı bulunmuş değil. Bu nedenle korona virüsle mücadelenin en iyi yolu, sağlık protokollerine ve sosyal mesafe önlemlerine uymaktır. Şöyle düşünelim, korona virüs maalesef hala bizimle ve biz bir şekilde bu virüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.



Ruhani, korona virüsle mücadele kapsamında her gün virüs taşıyan kişi sayısının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Sağlık protokollerine uyulmadığı için hasta sayısı artıyorsa bu endişe verici bir durum olur" şeklinde konuştu.



Eyaletler beyaz, sarı ve kırmızı bölge olarak ayrılacak



Korona virüsle mücadele toplantısında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı herhangi bir eyalet veya şehirde 1 hafta boyunca herhangi bir yeni korona virüs vakası açıklamaz ve ölü sayısı sıfıra düşerse o bölge beyaz ve diğer bölgeler ise sarı ve kırmızı bölge olarak ilan edilecek. Kısacası ülkeyi korona virüsle mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı seviyelerine ayırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ruhani, 100'ün üzerinde beyaz bölge olduğunu belirterek, söz konusu bölgelerde dini ziyaret yerlerinin açılabileceğini ve cuma namazlarının da yeniden kılınabileceğini söyledi. - TAHRAN