İran'da iki cumhurbaşkanı adayı seçimden çekildi

İran'da Cuma günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, reformcu bağımsız milletvekili Muhsin Mehralizade ile muhafazakar milletvekili Ali Rıza Zakani adaylıktan çekildi. Meclis'teki bazı milletvekilleri, adaylara, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin lehine seçimden çekilmeleri çağrısı yapan bir mektup göndermişti.

İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB), Rıza Zakani'nin seçimlerin en güçlü adayı olarak görülen İbrahim Reisi'nin lehine çekilme kararı aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan tek reformcu aday olarak görülen Mehralizade'nin de çekilmesi sonrası seçimde beş muhafazakar aday yarışacak: İbrahim Reisi, Muhsin Rezai, Said Celili ve Emir Hüseyin Kadızade Haşimi.

Reisi'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milletvekillerinden 'Reisi lehine adaylıktan çekilin' çağrısı

İran'da kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala seçimlerin seyrini değiştirecek bir dizi siyasi gelişme yaşandı.

BBC Farsça Servisi'nin haberine göre bazı İslami Şura Meclisi üyeleri, seçimlere üç gün kala İbrahim Reisi'nin lehine çekilmeleri için beş diğer adaya çağrıda bulunan bir mektup yayımladı.

Mektupta, "Güçlü bir hükümet kurulmasına yardım etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, bunun için ilk adım da, onu (Reisi'yi) desteklemek olacaktır" ifadeleri yer aldı.

İran basınına göre, 290 koltuktan oluşan ve muhafazakarların kontrolündeki Meclis'te bu mektuba imza atanların sayısı 210'du. Yani milletvekillerinin üçte ikiden fazlası bu çağrıya destek verdi.

Muhsin Mehralizade ve Ali Rıza Zakani adaylıktan çekildi.

Çekilme kararının gerekçesini açıklamayan Mehralizade'nin, paylaşılan resmi anket sonuçlarına göre düşük oy alması bekleniyordu.

Zakani de Reisi'nin önünü açmak amacıyla yarıştan çekildiğini açıkladı ve Twitter'dan Reisi ile bir fotoğraflarını "Bu bir yolun başlangıcı" notu ile paylaştı.

IRIB televizyonuna yaptığı açıklamada "Reisi'ye olan büyük desteği" bu kararına gerekçe gösteren Zakani, "Onun doğru aday olduğunu düşünüyorum ve ona oy vereceğim. Umarım bu seçimler ülkede temel reformlar ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'da yapılan son anketler, seçime katılımın rekor düzeyde düşük olacağına işaret ediyor.

Bu anketlerde diğer rakiplerini açık ara geride bırakmış görünen Reisi'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

Hükümete yakın araştırma organı Ispa'nın yaptığı son anketlere göre, Reisi'ye destek yüzde 60'ın üzerinde.

İran'da adaylar seçim kampanyalarını bugün tamamlayacak.

Kampanyaların sona ermesinin ardından da İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney seçimler öncesi ulusa seslenecek.