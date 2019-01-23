Son Dakika Haberleri: İran'da İki İnsan Hakları Aktivistine Altışar Yıl Hapis

İran'da İki İnsan Hakları Aktivistine Altışar Yıl Hapis

15 dakika önce

İran'da cezaevinde tutulan insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan ile insan hakları aktivisti Ferhad Meysemi, "ulusal güvenliğe aykırı eylem ve rejime karşı propaganda" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6'şar yıl hapse mahkum edildi.

İran'da İki İnsan Hakları Aktivistine Altışar Yıl Hapis, System.String[]
İran'da cezaevinde tutulan insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan ile insan hakları aktivisti Ferhad Meysemi, "ulusal güvenliğe aykırı eylem ve rejime karşı propaganda" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6'şar yıl hapse mahkum edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Handan ile Meysemi, ulusal güvenliğe aykırı eylemde bulunmaktan 5, rejime karşı propagandadan ise 1'er yıl hapis cezası aldı.

İki insan hakları aktivistinin avukatı Muhammed Mukimi, "Mahkeme, müvekkillerimin iki yıl boyunca siyasi partilere üyeliklerini, medya faaliyetlerini ve ülke dışına çıkışlarını da yasakladı." dedi.

Mukimi, kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

"Ulusal güvenliğe aykırı eylemlerde bulunmak" ile suçlanan, Tahran'da tutuklu bulunan siyasi aktivist ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan 4 Eylül'de, insan hakları aktivisti ve doktor Ferhad Meysem ise 31 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: AA

İran, Güncel
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