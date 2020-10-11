Son dakika gündem: İran'da iki önemli isim korona virüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: İran'da iki önemli isim korona virüse yakalandı
11.10.2020 14:09
Son dakika haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht'ın korona virüse yakalandıkları açıklandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht'ın korona virüse yakalandıkları açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nubaht, doktor gözetimi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Korona virüse yakalanan İranlı bir diğer isim ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi oldu. Salihi, Covid-19 testinin pozitif çıktığını teyit etti. Salihi'nin evde karantina altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
-İHA-
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