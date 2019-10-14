Son Dakika Haberleri: İran'da iki "terör çetesi" çökertildi
Son Dakika Güncel İran'da iki 'terör çetesi' çökertildi

İran'da iki "terör çetesi" çökertildi

13 dakika önce

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Erbain törenlerine yönelik eylem hazırlığı yapan iki terör çetesinin çökertildiğini belirtti.

İran'da iki

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Erbain törenlerine yönelik eylem hazırlığı yapan iki terör çetesinin çökertildiğini belirtti.

Fars haber ajansına göre, Bakan Alevi, iki çete mensubu teröristlerin Huzistan eyaletinde yakalandığını, beraberlerinde de 50 silah ele geçirildiğini söyledi.

Gözaltına alınanların Erbain törenleri esnasında terör eylemi hazırlığında olduğunu dile getiren Alevi, söz konusu kişilerin hangi örgüte mensup olduğu, kimlikleri ve sayısı hakkında bilgi vermedi.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

İran vatandaşları başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor. Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:33 Kaynak: AA
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