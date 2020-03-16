- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı - Son Dakika

- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı

6 saat önce

- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı

TAHRAN - İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi korona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

İran'da artan korona virüsü bilançosunun ardından tedbirler genişletiliyor. Kum kentinde her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Masume Türbesi ve Cemkeran Camii'nin geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu. Fatıma-i Masume Türbesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ayetullah Seyit Muhammed Saidi, Cemkeran Mescidi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüccetülislam Muhammed Hasan Rahimiyan ve Kum Valisi Behram Sermest'in ortak yayınladıkları bildiride, söz konusu mekanların ikinci bir bildiriye kadar kapalı olacağı belirtildi. Bildiride korona virüsünün Kum kentinden yayılmaya başladığı dikkate alınarak salgının önlenmesi ve ziyaretçilerin sağlığı için söz konusu yerlerin her gün dezenfekte edileceği ifade edildi.

Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin de korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla kapatılmasına karar verildi.

İran'da virüs nedeniyle ölü sayısı 853, vaka sayısı ise 14 bin 991 olarak açıklandı.

- İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı

İmam Rıza, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 05:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - İran'da iki türbe ziyarete kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]