- İran'da iki Türk bilim adamına ödül

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Mustafa Bilim ve Teknoloji ödülleri programında iki Türk bilim adamına ödül verildi.

İran'da iki yılda bir kez düzenlenen Uluslararası Mustafa Bilim Ödüllerine bu yıl Türkiye'den, tıp ve teknoloji alanında çalışmaları ile tanınan Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezinden Prof. Dr. Uğur Şahin ve İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan layık görüldü. Türkiye'den "İslami ülkelerden bilim insanları için Mustafa Ödülü" kapsamında ödül alan Prof. Dr. Uğur Şahin, Royan Enstitüsünde profesör olan İranlı Hossein Baharvand ve Tahran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Abdolvahed ile aynı kategoride ödüle layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Prof. Uğur Şahin, Almanya'nın Mainz şehrinde yaşadığını ve kanser tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini belirterek, "Kanseri nasıl yok edebileceğimiz üzerine çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar bize ödülü verdi" dedi.

Kanser hücrelerindeki genetik değişimleri araştırdıklarını söyleyen Prof. Şahin, "Bu değişimlere karşı bir aşı uyguladık. ve bu genetik bir aşıdır. Geliştirdiğimiz bu aşıyı hastanın kişisel genetik mutasyonuna göre hazırlama imkanımız var. Bu ilacın piyasaya çıkması için henüz 4-5 ay daha var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şahin bir hastanın mutasyon profiline göre uyarlanmış MRNA bazlı aşıların geliştirilmesi ve klinik testi için kişiselleştirilmiş kanser immünoterapileri konusundaki çalışmaları nedeniyle Uluslararası Mustafa Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise "Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı" tarafından bilimin gelişimine katkıda bulunmak ve İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik kapsamında ödülünü aldı. Başkent Tahran'da bulunan Talar Vahdet salonunda düzenlenen ödül töreninde konulan Prof. Dr. Umran İnal bilimin gelişimi için sundukları katkı ve ödülden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Uzun yıllar öğrencilerim ile birlikte sürdürdüğüm çalışmalarımın bu denli önemli bir ödülle taçlandırılması benim için çok anlamlı oldu" dedi.

Prof. Dr. İnal, "Bu ödülü yakın uzay ve dünyanın atmosferindeki, fiziksel olayların incelenmesi ve buradaki elektromanyetik dalgalar ve parçacıkların iletişimleri hakkında yaptığım uzun yıllar süren çalışanlarıma istinaden aldım" dedi.

İran'da bulunduğu süre içerisinde farklı üniversitelere ziyaretler gerçekleştiğini aktaran İnal Koç Üniversitesindeki 600 doktora öğrencisinden 100 kişinin İran'dan olduğunu söyleyerek, "Bu ülke ile biyomedikal mühendislik ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

İran'da alternatif bilimsel Nobel Ödülü şeklinde bilinen Uluslararası Mustafa Bilim Ödülü her iki yılda bir kez veriliyor. Bul yıl düzenlenen ödül törenine farklı ülkelerden 100'ün üzerinde bilim adamı ve akademisyen katıldı. 9 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikte ödüller sahiplerine verildi. İran tarafından verilen Mustafa Ödülü kapsamında bir Mustafa Madalyası ve 500 bin dolar (2 milyon 890 bin lira) para ödülü sahiplerine veriliyor.