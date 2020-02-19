İran'da ilk Covid-19 vakası: 2 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da ilk Covid-19 vakası: 2 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

İran'da ilk Covid-19 vakası: 2 kişide koronavirüs tespit edildi

15 dakika önce

İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye koronavirüsün bulaştığını açıkladı. Covid-19 vakalarının tespit edildiği ülke sayısı ise 26'ya çıktı.

İran'da ilk Covid-19 vakası: 2 kişide koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 ilk kez İran'da da görüldü, vakaların tespit edildiği ülke sayısı ise 26'ya çıktı.


İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde 2 kişiye koronavirüsün bulaştığını açıkladı. Haberi duyuran bakanlığın Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını belirtti. Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:20 
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