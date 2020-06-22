İran'da İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği kurucusu gözaltına alındı - Son Dakika

İran'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından (STK) İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği kurucusu Şarmin Mimendi Nejad'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Derneğe ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği kurucusu Şarmin Mimendi Nejad, geceleyin Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, derneğin medya sorumlusu Murtaza Kiy Meneş ve dernek denetmeni Ketayun Efraze'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın fakir bölgelerindeki çocuklara eğitim ve maddi destek veren İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği 1999 yılında kuruldu. İlk resmi ofisi Şerif Teknik Üniversitesi'nde açıldı. Ülke genelinde yaklaşık 10 bin gönüllüsü bulununan İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyesi oldu.