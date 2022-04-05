İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti

05.04.2022 15:39
İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda bir din görevlisinin hayatını kaybettiği, iki din görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda bir din görevlisinin hayatını kaybettiği, iki din görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçakla rastgele üç din görevlisine saldırdı.

Saldırıda bir din görevlisinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırganın türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildiği aktarıldı.

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İmam Rıza, Horasan, Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da İmam Rıza Türbesi'ndeki bıçaklı saldırıda 1 din görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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