İran'da immün plazma bağışı çağrısı - Son Dakika

İran Kan Nakli Kurumu Başkanı Peyman Aşıki, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşenlerden immün plazma bağışında bulunmalarını istedi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Aşıki, immün plazma bağışı çağrısı yaptı.

Aşıki, "Kovid-19'dan iyileşenleri, virüs tespit edilen hastalara yardım etmeye ve plazma bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Plazma alımının 22 kan alma merkezinde gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Aşıki, "Bazı eyaletlerimiz hala yüksek risk bölgesi durumundadır. Kan Bağışçıları Günü, bugün, daha farklı bir anlam taşıyor. Plazma verecek vatandaşlar bugünü daha anlamlı kılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada her yıl 14 Haziran, "Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanıyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 107 kişi hayatını kaybetti. Bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 837'ye, vaka sayısı 187 bin 427'ye ulaştı.