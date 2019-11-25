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İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:33
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