Son Dakika Haberleri: İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Dünya İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.View on euronews

İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:33 
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