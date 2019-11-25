Son Dakika Haberleri: İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Dünya İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.


İnternetin kesilmesiyle dünya kamuoyu, ülkedeki gelişmeleri tüm tarafların ağzından değil, çoğunlukla İran devlet televizyonunun aktardığı kadarını duyabildi.

Euronews.com'da Görüntüle

İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapkaç yaptı! İhbar edilince benzin döküp yaktı!
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: İddialarını kanıtlamazsan namertsin Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]