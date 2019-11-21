İran'da internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı

İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Hürmüzgan eyaletinde Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine erişim sağlandı.

Entekhab haber sitesine göre ise Tahran, Tebriz, Kirmanşah, Meşhed ve Kum'un bazı bölgelerinde internete erişilebiliyor.

Yerel kaynaklar ise söz konusu bölgelerde internet erişiminin kısa süreli gerçekleştiğini, ardından tekrar kesildiğini dile getirdi.

İnternete erişilememesi nedeniyle bankaların işlem yapamadığı, internet üzerinden satış yapan şirketlerin faaliyetlerini sürdüremediği, ithalat ve ihracatın düştüğü belirtilirken, söz konusu kararın ülkeye günlük milyonlarca dolar zarar açtığı ifade ediliyor.

Tahran'da dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, protesto gösterilerinin durmasıyla internetin peyderpey açılacağını duyurmuştu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.