Son Dakika Haberleri: İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı
Son Dakika Güncel İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı - Son Dakika

İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı

6 saat önce

İran'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı, System.String[]

İran'da benzin zammına karşı gösterilerin başladığı 16 Kasım'dan bu yana devam eden internete erişim engeli sabit hatlardan sonra cep telefonlarında da kısmen kaldırıldı.

Ülke genelinde 23 Kasım'da sabit hatlarda erişim engelinin kaldırılmasının ardından bugün de Tahran (batı tarafı hariç), Kum, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Hürmüzgan, Doğru Azerbaycan, Buşehr gibi eyaletlerde mobil hatlardan da internete girilebildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Tebriz'de yaptığı açıklamada, gösterilerin ardından güvenlik nedeniyle kesilen internet erişiminin ülkenin büyük bölümünde sağlanabildiğini, geriye kalan bölgelerde de kısa sürede internetin açılacağını ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti
Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da internete erişim engeli kısmen kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]