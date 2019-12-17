İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada 3 kişiye 5'er yıl hapis - Son Dakika
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İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada 3 kişiye 5'er yıl hapis

6 saat önce

İran'da maaşları ödenmediği gerekçesiyle geçen yıl günlerce gösteri düzenleyen Huzistan eyaletindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerinden ikisine ve gösterilere destek veren bir aktiviste beşer yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi.

İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada 3 kişiye 5'er yıl hapis, System.String[]

İran'da maaşları ödenmediği gerekçesiyle geçen yıl günlerce gösteri düzenleyen Huzistan eyaletindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerinden ikisine ve gösterilere destek veren bir aktiviste beşer yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, işçilerin avukatı Ferzane Zilabi, fabrika işçilerinden aynı zamanda sendika temsilcisi de olan İsmail Bahşi ile Muhammed Hanifer'in temyiz mahkemesinde görülen davada 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkemenin kararına göre, protestolara destek veren aktivistlerden Sepide Gelyan da 5 yıl hapis cezası aldı.

Heft Tepe işçilerinin protestoları ve "işkence" iddiaları

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikasının işçileri, aylarca maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde, işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi, gazeteci Sepide Gelyan ve bazı işçiler 18 Kasım 2018'de gözaltına alınmıştı.

Bahşi ve Gelyan yaklaşık bir ay sonra serbest bırakılmalarının ardından emniyet güçleri tarafından işkence gördüklerini iddia ederek İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iddiaların hassasiyetle incelenmesi talimatını vermişti.

O dönem Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olan Haşmetullah Felahetpişe, Bahşi'nin "yasa dışı komünist bir örgüte üye olduğunu" ileri sürerken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri de iddialar hakkında incelemenin tamamlandığını ve işkence iddiasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Bahşi, Gelyan ve bazı işçiler ile aktivistler, devlet televizyonunda yayımlanan bir programda, "yasa dışı gruplarla ve düşman devletlerle çalışarak ulusal güvenliğe karşı hareket ettiklerini" itiraf etmişler ancak daha sonra baskı altında itirafa zorlandıklarını söylemişlerdi.

Heft Tepe Şeker Fabrikasının işçileri ile protestolara destek veren aktivistler, geçen eylül ayında "ulusal güvenliğe karşı faaliyetler", "yasa dışı gruplara üyelik" ve "rejime karşı propaganda" gibi iddialardan suçlu bulunarak 6 ile 18 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmiş ancak karara itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuşlardı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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