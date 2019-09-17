Son Dakika Haberleri: İran'da işçilerin maaş protestosuna polis müdahalesi
Son Dakika Güncel Haber

İran'da işçilerin maaş protestosuna polis müdahalesi

1 saat önce

İran'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenleyen işçilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

İran'da işçilerin maaş protestosuna polis müdahalesi, System.String[]

İran'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenleyen işçilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi (HEPCO) çalışanlarının maaşlarının ödenmesi talebiyle dün düzenlediği gösteriye polis müdahale etti.

Merkez Eyaleti Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Muhammed Taki Abayi Hezaveh, "HEPCO çalışanları protesto eylemleri kapsamında birkaç saatliğine tren yolunu kapattı. Polisin müdahalesi üzerine tren yolu açıldı." dedi.

İran İnsan Hakları Örgütüne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polisin müdahalesi esnasında 15 işçinin yaralandığı, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Muhammed Taki Abayi Hezaveh ise bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

HEPCO çalışanlarının 4 aydır maaş alamadıkları, sigortalarının düzenli olarak yatırılmadığı ve şirket yöneticilerinin işçilerin taleplerini dikkate almadığı ifade ediliyor.

İran, ekonomik kriz nedeniyle zaman zaman işçi eylemlerine sahne oluyor.

Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:09:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da işçilerin maaş protestosuna polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]