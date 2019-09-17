İran'da işçilerin maaş protestosuna polis müdahalesi

İran'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenleyen işçilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi (HEPCO) çalışanlarının maaşlarının ödenmesi talebiyle dün düzenlediği gösteriye polis müdahale etti.

Merkez Eyaleti Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Muhammed Taki Abayi Hezaveh, "HEPCO çalışanları protesto eylemleri kapsamında birkaç saatliğine tren yolunu kapattı. Polisin müdahalesi üzerine tren yolu açıldı." dedi.

İran İnsan Hakları Örgütüne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polisin müdahalesi esnasında 15 işçinin yaralandığı, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Muhammed Taki Abayi Hezaveh ise bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

HEPCO çalışanlarının 4 aydır maaş alamadıkları, sigortalarının düzenli olarak yatırılmadığı ve şirket yöneticilerinin işçilerin taleplerini dikkate almadığı ifade ediliyor.

İran, ekonomik kriz nedeniyle zaman zaman işçi eylemlerine sahne oluyor.