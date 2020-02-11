İran'da İslam Devrimi'nin 41'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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İran'da İslam Devrimi'nin 41'inci yıl dönümü kutlanıyor

6 saat önce

İran'da 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam Devrimi'nin 41'nci yıldönümü ülke genelinde yapılan yürüyüşler ve etkinliklerle kutlanıyor.

İran'da İslam Devrimi'nin 41'inci yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

İran'da 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam Devrimi'nin 41'nci yıldönümü ülke genelinde yapılan yürüyüşler ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlerde, devrim taraftarları attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle devrime desteğini yineledi.

Başkent Tahran'da Azadi Meydanı'nda yapılan gösterilerde, katılımcılar devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ve ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

Etkinliklerin yapıldığı alanlarda, ABD saldırısında geçen ay Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının birçok gösterici tarafından taşınması dikkat çekti.

ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine slogan atan katılımcılar, bu ülkelerin İran'a karışı yürüttüğü politikaları protesto etti.

İran'da 1979 da Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilerek İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu.

Görüntü Dökümü

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-İran'ın başkenti Tahran'da Azadi Meydanı ve etrafında yapılan İslam Devrimi yıldönümü etkinliği

-İnsanların ellerinde taşıdıkları posterler

-Sokaklarda yürüyen insanlar


Ayetullah Humeyni, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
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