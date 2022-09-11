İranlı muhafazakar siyasetçiden Erbain törenlerindeki organizasyon eksikliğine eleştiri

İran'da İslam Koalisyonu Partisi (İKP) Merkez Şura Başkanı Mustafa Mir Selim, Erbain törenleri için Irak'a giden İranlıların yaşadığı sorunlar nedeniyle İran Erbain Kurumunu eleştirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada muhafazakar siyasetçi Selim, İranlıların Irak'ta yaşadıkları sorunlara işaret etti.

Selim, "İran Erbain Kurumu, uygun planlama yapmamak ve koordinasyon eksikliği nedeniyle meydana gelen sorunların sorumluluğunu üstlenmelidir. İnsanların değer verdiği manevi unsurlar hafife alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Erbain törenlerine katılmak için Irak'a giden İranlıların su ve yiyecek sorunu yaşadıkları görüldü.

Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği Irak'ta, İranlı ziyaretçilerin temiz olmayan yerlerde konaklamak ve zaman zaman kamyon kasalarında yolculuk yapmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

İranlı ziyaretçi sayısı 3 milyona yaklaştı

Öte yandan İran Erbain Merkez Kurumu Başkanı Mecid Mirahmedi, İranlı 2 milyon 600 bin ziyaretçinin Erbain törenleri münasebetiyle Irak'a geçtiklerini söyledi.

Mirahmedi, "Şu ana kadar 2 milyon 600 bin ziyaretçi Irak'a gitti. İranlılardan ziyaretlerini kısa tutmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonra yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 16 Eylül'de düzenlenecek.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.