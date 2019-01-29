İran'da İslam Koalisyonu Partisi Lideri Habibi Hayatını Kaybetti

İran'ın etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) Genel Sekreteri Muhammed Nebi Habibi, 73 yaşında hayatını kaybetti.

İran'ın etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) Genel Sekreteri Muhammed Nebi Habibi, 73 yaşında hayatını kaybetti.



İran devlet televizyonunun haberine göre, İslam Koalisyonu Partisi Genel Sekreteri Habibi, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle Tahran'da yaşamını yitirdi.



İran'da 2004'ten bu yana ülkenin etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi'nin liderliğini yürüten Habibi, 1979'daki devrimin öncesinde Şah yönetimine karşı siyasi faaliyetlerde bulunmuştu.



Bir dönem Tahran, Horasan ve Fars eyaletlerinde valilik yapan Habibi, 1983-1987 yıllarında Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.



İran'da sistemin üzerine oturduğu Velayet-i Fakih'e itaati düşünce merkezine alan muhafazakar İslam Koalisyonu Partisi, Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimini yıkmak için 1963 yılında bir araya gelen gruplar tarafından kuruldu. Geleneksel İslami anlayışlarıyla ön plana çıkan partinin birçok üyesi, ülkenin önde gelen iş adamlarından oluşuyor.

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