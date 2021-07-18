İran'da işsizlerin yüzde 40'ından fazlası üniversite mezunu - Son Dakika

İran'da işsizlerin yüzde 40,3'ünü üniversite mezunları oluşturuyor.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran İstatistik Merkezi, ülkedeki işsizlik oranlarına ilişkin son verileri paylaştı.

Ülkedeki işsizlerden 924 bin 394'ünün yüksek öğrenim mezunu olduğu kaydedildi.

Ayrıca üniversite mezunu kadınlar arasındaki işsizlik oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirtildi.

İşsiz üniversite mezunlarından 474 bin 982'si kadınlardan, 449 bin 412'si erkeklerden meydana geliyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 2 milyon 291 bin 604 kişinin işsiz olduğu kaydediliyor.