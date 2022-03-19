İran'da İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı - Son Dakika
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İran'da İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı

19.03.2022 12:35
İran'da İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı

İran'da Tahran-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan Mirac Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı.

İran'da Tahran- İstanbul seferini yapmaya hazırlanan Mirac Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, 260 yolcu taşıyan Mirac Hava Yollarına ait 4805 sefer sayılı uçak, başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan İstanbul için havalanmadan dakikalar önce bilinmeyen bir nedenle pistin dışına çıktı.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübüne açıklama yapan Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Cevad Salihi, olayda yaralanan olmadığını söyledi.

Salihi, ayrıca Mirac Hava Yollarının otele nakledilen yolcular için yeni bir sefer planlayacağını belirtti.

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Yolcu Uçağı, İstanbul, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı kalkış öncesi pistten çıktı - Son Dakika


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