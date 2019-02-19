Son Dakika Haberleri: İran'da İzinsiz Döviz Satıcılarına Operasyon: 20 Gözaltı

İran'da İzinsiz Döviz Satıcılarına Operasyon: 20 Gözaltı

1 saat önce

İran'da izinsiz döviz satışı yaparak piyasada manipülasyona sebep olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İran'da İzinsiz Döviz Satıcılarına Operasyon: 20 Gözaltı, System.String[]
İran'da izinsiz döviz satışı yaparak piyasada manipülasyona sebep olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, başkentte düzenlenen operasyonda izinsiz döviz satışı yaptıkları tespit edilen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rahimi, operasyonun yargı ve Merkez Bankası'nın koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İnternet üzerinden gerçek dışı kur fiyatları açıklayarak döviz piyasasında manipülasyona sebep olan kişilere de uyarıda bulunan Rahimi, "Gerçek dışı kur fiyatları açıklayarak döviz piyasasında endişeye neden olan bir çok internet sitesine erişim engeli getirildi." dedi.

Rahimi, döviz ve altın piyasasında manipülasyona neden olduğu gerekçesiyle 190 kişinin tutuklu olduğunu aktardı.

İran'da geçen yıl nisanda döviz kurlarında yaşanan dramatik artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almıştı.

İranlı yetkililer, bazı internet sitelerini döviz kurlarını olduğundan yüksek göstererek ülkedeki döviz krizini alevlendirmekle suçlamıştı.

Ülkede eylülde 19 bin tümen seviyelerini gören 1 ABD Doları, şu anda serbest piyasada 13 bin tümen seviyelerinde seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:20:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da İzinsiz Döviz Satıcılarına Operasyon: 20 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]