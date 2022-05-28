İran'da kaçak avcılarla çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da kaçak avcılarla çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti

28.05.2022 12:10
İran'da kaçak avcılarla çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Fars eyaletindeki Bağı Benavat Vadisi Yaban Hayatını Koruma Bölgesi'nde kaçak avcılarla çıkan çatışmada bir çevre gönüllüsü ie bir çevre koruma memuru yaşamını yitirdi.

İran'ın Fars eyaletindeki Bağı Benavat Vadisi Yaban Hayatını Koruma Bölgesi'nde kaçak avcılarla çıkan çatışmada bir çevre gönüllüsü ie bir çevre koruma memuru yaşamını yitirdi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, Bevanat Çevre Koruma Birimi Sorumlusu Ahmed Restegar, dün akşam kaçak avcılarla çevre gönülleri ve çevre koruma memurları arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Restegar, çatışmada çevre koruma memuru Muhammed Ferahmend ile çevre koruma gönüllüsü Rıza Behram'ın hayatını kaybettiğini, diğer bir gönüllü olan Ali Esedi'nin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İran'da yaygın olarak görülen kaçak avcılık, yaban hayatı için büyük sorun olarak görülüyor.

Geçen yıl da Zencan eyaletinde 2 çevre koruma görevlisi kaçak avcıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İran devlet televizyonu yaban hayatını koruma konusunda halkı bilinçlendirmek ve kaçak avcılıkla mücadele için bunu konu alan "Efra" isimli dizi film yayınlamıştı.

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Kaynak: AA

Çatışma, Wild, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da kaçak avcılarla çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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