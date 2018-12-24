İran'da Kadın Sorunlarına Siyasi Gözlükle Bakılıyor"
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadın İşleri Ofisi'nin eski Başkan Yardımcısı Şehindehed Mollaverdi, İran'da kadınlara birçok konuda zorluk çıkarıldığını ve bunun özellikle de mecliste görüldüğünü belirtti.
İran
Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadın İşleri Ofisi'nin eski Başkan Yardımcısı Şehindehed Mollaverdi, İran'da kadınlara birçok konuda zorluk çıkarıldığını ve bunun özellikle de mecliste görüldüğünü belirtti.
Mollaverdi, "Sosyal Organizasyonların Uzmanlık Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İran meclisinin çocuk yaşta evliliği yasaklayan kanun teklifini reddettiğini hatırlatarak, İran'da kadın sorunlarına siyasi gözlükle bakıldığını dile getirdi.
İlgili yasanın meclis tarafından reddedilmesinin ardından farklı konulara eğildiğini vurgulayan Mollaverdi, "İran'da kadın sorunlarına siyasi gözlükle bakılıyor. Çocuk yaşta evlilik yasası reddedildikten sonra kadına şiddetin engellenmesiyle ilgili çalışmalar yapma kararı aldım." dedi.
İran Resmi Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre, Mollaverdi, göreve geldiği zaman aile ve kadın konusunda çalışmalar yapmak için oldukça istekli olduğunu ancak çalışmalarında siyasi bakış açısıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:40 Kaynak: AA
Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı
Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı
281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu