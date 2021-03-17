İran'da kadın sporcuların sorunlarını anlatan tartışmalı film 10 yılda tamamlandı - Son Dakika

İran'da kadın sporcuların yaşadığı sorunları anlatan, 2010'da çekilmeye başlayan ve çıkarılan engeller nedeniyle 10 yılda tamamlanabilen "Lale" adlı sinema filmi, bu hafta gösterime giriyor.

Azim ve kararlılığın yanı sıra özellikle spor yapan İranlı kadınların karşı karşıya kaldığı yasal, bürokratik ve toplumsal engelleri işleyen filmde ülkenin değişik bölgelerinden görsel manzaralara da yer veriliyor.

İran'ın ilk kadın ralli şampiyonu Lale Sıddık'ın hayatını anlatan ve ülkedeki kadın sporcuların sorunlarını konu alan filmin yönetmeni Esedullah Niknejad ve başrol oyuncusu Sara Emiri, çekim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve filmin mesajıyla ilgili AA muhabirine konuştu.

Niki Kerimi gibi İranlı yıldız kadın oyuncuların da yer aldığı ve iddialı bir yapım olarak dikkati çeken filmin yönetmeni Niknejad, 2010'da çekimlerine başladıkları filmin 21 Mart'tan itibaren izleyiciyle buluşacağını belirterek, "Filmin çekimiyle ilgili bir sorun yoktu. Filmin önünde toplumsal meselelerden kaynaklı sorunlar vardı. Geride kalan yıllarda sorunları çözmek için çabaladık ve nihayet sonuç aldık." dedi.

Film uluslararası kamuoyuna ulaşması için İngilizce çekildi

Filmi hem İran hem yurt dışında gösterebilmek için İngilizce çektiklerini aktaran Niknejad, "Uluslararası kamuoyuna ulaşmak istiyoruz. Filmin komşu ülkelerde de izleyici ile buluşmasını temenni ediyoruz. Sorunlar sadece kadınlara özgü değildir. Bazı toplumlarda siyahiler, bazı toplumlarda kadınlar, bazılarında da farklı gruplar sorunlarla karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

Niknejad, "kişinin yapmak istediklerine dair cesaret ve motivasyonunu güçlendirmeyi hedeflediklerini" dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kişi istediği şey için çaba göstermelidir. İnsanın amacına ulaşması için çıkarılan engellere teslim olması doğru değildir. Filmin mesajı şudur: Hayatın her alanında mücadele verdiğinde ümitsiz olmamalısın. Engeller çıksa da inandığın şeyin peşinden koşunca başarı senindir."

"Bu film sesimiz olacak"

Filmin başrol oyuncusu Sara Emiri de filme başladıklarında Mahmud Ahmedinejad hükümetinin iş başında olduğunu ve daha sonra Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ancak sorunların bugüne kadar devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz vardı. Filmin etrafında çok fazla polemik dönüyordu. Bu projenin birçok düşmanı vardı. Bu projeye zarar vermek için her şeylerini ortaya koyanlar vardı."

"İran'da kadınlar olarak sorunlarımız çok fazla." diyen Emiri, "Niknejad (yönetmen), sonuna kadar projenin arkasında durdu ve filmin kahramanı kendisidir. Filmin ikinci aşamasına 9 yıl sonra geçebildik. Çünkü pistimiz hazır değildi. Arabalarımız gitmişti. Projeyi devam ettirecek bütçemiz yoktu ancak sonunda tamamlamayı başardık." dedi.

"Lale" filminin İran'da tüm oyuncuların İngilizce konuştuğu ilk film olduğunu kaydeden Emiri, filmin mesajıyla ilgili şunları aktardı:

"Bu film sesimiz olacak. Alt yazı ya da dublaj kültürümüzü çok fazla yansıtamaz ve sesimizi duyuramazdı. Filmi cesurca buluyorum. Yapımı tamamlamak için her şeyimizi ortaya koyduk. Bizim yaşadıklarımız ve filmde işlenen konu birbirine çok benziyor."