Son Dakika Haberleri: İran'da kadınlara stadyum yasağını protesto edip kendini yakan genç kız yaşama veda etti
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İran'da kadınlara stadyum yasağını protesto edip kendini yakan genç kız yaşama veda etti

1 saat önce

İran'da kadınların stadyumlara girmesi yasak olmasına rağmen, kılık değiştirerek maç izleme girişiminde bulunan ve bu yüzden yargılandığı için kendini yakan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

İran'da kadınlara stadyum yasağını protesto edip kendini yakan genç kız yaşama veda etti, System.String[]

İran'da kadınların stadyumlara girmesi yasak olmasına rağmen, kılık değiştirerek maç izleme girişiminde bulunan ve bu yüzden yargılandığı için kendini yakan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.


Mart ayında futbol maçına erkek kılığında girmeye çalışırken tutuklanan ve daha sonra koşullu serbest bırakılan 29 yaşındaki kadın, eylül ayı başında cep telefonunu geri almak için gittiği savcılıkta, "davanın sonuçlanmadığı ve cezaevine girebileceğinin" söylenmesi üzerine gaz dökerek kendisini yakmıştı.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 
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