İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi - Son Dakika
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İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

25.05.2022 10:12
İran'da Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

İran Meclis Başkanlığına yeniden Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

İran Meclis Başkanlığına yeniden Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Genel Kurulunda 11'inci dönemin üçüncü yılı için Meclis Başkanlığı seçimi düzenlendi.

Seçimde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf'ın yanı sıra Tahran Milletvekili Murtaza Aga Tahrani, Kazirun Milletvekili Feridun Abbasi ve Tahran Milletvekili İlyas Nadiri aday oldu.

Kalibaf, 290 sandalyeli Mecliste oturuma katılan 281 milletvekilinden 194'ünün oyunu alarak seçimi kazandı.

Tahrani'ye 53, Nadiri'ye 21, Abbasi'ye 3 oy çıktı, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir, Meclis Başkanlığı seçimleri ise her yıl gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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