İran'da kan donduran cinayet - Son Dakika

İran'da 47 yaşındaki yönetmen Babek Horramdin, anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldü.

İran bugün 47 yaşındaki yönetmen Babek Horramdin'in ölümüyle sarsıldı. Horramdin'in, başkent Tahran'da aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi. Ülke gündemine oturan olayın ardından yakalanan baba Abdullah Horramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Baba Horramdin emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde, "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

Oğullarının evde ders verdiği öğrencilerle uygunsuz ilişkiye girdiğini iddia eden baba Horramdin, "Küçüklüğünden bu yana sürekli bizi rahatsız ederdi. Üniversitede öğretmendi ve salgın nedeniyle derslerini evde veriyordu. Ama evde bize gün yüzü göstermedi. Onu ayrı bir eve çıkması için ikna etmeye çalıştık ancak kabul etmedi" diye konuştu.

Cinayetten dolayı pişman olmadığını belirten Baba Horramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti. Horramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" ifadesini kullandı.

İranlı yönetmen Babek Horramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor. - TAHRAN