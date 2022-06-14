İran'da kanlı doğum günü: 4'ü çocuk 8 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da kanlı doğum günü: 4'ü çocuk 8 ölü

14.06.2022 22:29
İran'da kanlı doğum günü: 4'ü çocuk 8 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuk ve 3 kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti. İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, "Saat 20.00'de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi" dedi. Halidi, "3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran'da Oyuncak Hastanesi'ne yoğun talep İran'da Oyuncak Hastanesi'ne yoğun talep İran'da esnaf 'yüksek vergileri' protesto etti İran'da esnaf 'yüksek vergileri' protesto etti
Kaynak: İHA

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da kanlı doğum günü: 4'ü çocuk 8 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 22:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da kanlı doğum günü: 4'ü çocuk 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement