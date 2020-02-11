İran'da kar ve çığ 7 can aldı - Son Dakika

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde etkili olan kar yağışı ve yaşanan çığ nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Gilan eyaletinde etkili olan kar yağışının bölgede hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Halidi, "Gilan eyaletine bağlı Rudbar ilçesinde çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken eyaletin merkezindeki Reşt'te ise bir evin çatısının çökmesi nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Bölgede ayrıca 78 kişinin düşme veya düşme sonucu geçirdikleri travma nedeniyle hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

İran'ın kuzey ve batı bölgelerinde yer alan Gilan, Mazenderan, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinde bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde kar yüksekliğinin 6 metreyi geçtiği ve birçok yolun trafiğe kapandığı belirtiliyor.