Son Dakika › Güncel › İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar - Son Dakika
İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
6 saat önce
İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.
İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.
Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.
Görüntü Dökümü
-----------------
-Azrail kostümlü kişilerin görüntüsü
-Azrail kostümlü kişilerin sokakta dolaştığı anlar
-Vatandaşların görüntüsü
-Azrail kostümlü kişi
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir