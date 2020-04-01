İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar - Son Dakika

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İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
6 saat önce
İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılarİran, (DHA) - İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.
İran'da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
İran, (DHA) - İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.
Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:51 Kaynak: DHA
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