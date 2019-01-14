İran'da Kargo Uçağı Düştü: 7 Ölü
1 saat önce
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.
Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor.
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'e gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı Kerec'teki Feth Havaalanına inişi sırasında düştü.
Uçakta bulunan 16 kişiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi..
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:18 Kaynak: AA
Zabıta Memuru, Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu